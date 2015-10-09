World Boxing отметил доминирование Казахстана и Узбекистана на ЧМ-2025

Пресс-служба World Boxing прокомментировала противостояние боксеров из Казахстана и Узбекистана на чемпионата мира-2025, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

"Две самые успешные сборные "Судного дня", Казахстан и Узбекистан, одержали по восемь побед каждая в насыщенный четвертьфинальными поединками день. Они также встретились друг с другом пять раз", - пишет World Boxing.

Отметим, что четыре боя из пяти остались за представителями Узбекистана. Единственную победу Казахстану принесла Виктория Графеева.

Расписание боев Казахстана в 1/2 финала ЧМ-2025

От сборной до этой стадии дошли восемь боксеров - пять девушек и трое мужчин, которые гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Ниже предлагаем расписание боев казахстанцев в полуфинале ЧМ.

12 сентября

19:00 60 кг. Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия);

65 кг. Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия);

+80 кг. Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша);

+90 кг. Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба).

13 сентября

18:00 55 кг. Сабырхан Махмуд — Лю Чуан (Китай);

51 кг. Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай);

70 кг. Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия);

70 кг. Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия).

Ещё двоим боксёрам Казахстана предстоит выступить в четвертьфиналах: 12 сентября свои бои проведут Назым Кызайбай (48 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).