Против 5-кратного чемпиона, или с кем будут биться боксеры Казахстана за финал ЧМ-2025

На проходящем в Ливерпуле (Англия) чемпионате мира по боксу, впервые проходящего по эгидой World Boxing, состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам определись соперники боксеров из Казахстана, передают Vesti.kz.
ЧМ-2025 по боксу: 1/2 финала у женщин
До этой стадии турнира от Казахстана дошли пять* спортсменок, которые уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.
- 51 кг. Алуа Балибекова - Синью Ци (Китай),
- 60 кг. Виктория Графеева - Ребека Де Лима Сантос (Бразилия),
- 65 кг. Аида Абикеева - Грэйни Мари Уолш (Ирландия),
- 70 кг. Наталья Богданова - Шантель Рид (Англия),
- 80 кг. Елдана Талипова - Агата Качмарска (Польша).
*12 сентября свой четвертьфинальный поединок проведет лидер сборной Казахстана - Назым Кызайбай (48 кг) встретится с украинкой Анной Охотой.
ЧМ-2025 по боксу: 1/2 финала у мужчин
Казахстан на этой стадии турнира представят трое* боксёров. Меньше всего повезло капитану сборной Казахстана - Айбек Оралбай за выход в финал подерётся с титулованным кубинцем Хулио Сезаром Ла Крузом.
- 55 кг. Махмуд Сабырхан - Чуанг Лиу (Китай),
- 70 кг. Торехан Сабырхан - Одел Камара (Англия),
- +90 кг. Айбек Оралбай - Хулио Сезар Ла Круз (Куба).
*Ещё одним полуфиналистом может стать Санжар Ташкенбай (50 кг), который 12 сентября в 1/4 финала встретится с боксёром из Индии.
Хулио Сезар Ла Круз - двукратный чемпион Олимпийских игр (2016 и 2020), четвертьфиналист Олимпийских игр 2012 года, пятикратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2021), бронзовый призёр чемпионата мира (2019).
Узбекистан без потерь, или Кто от Казахстана дошёл до 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу
Напомним, полуфинальные поединки ЧМ-2025 пройдут 12-13 сентября и некоторые финалы, 14-го числа зрителей ждут поединки за золото турнира.
