Узбекистан без потерь, или Кто от Казахстана дошёл до 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Проходящий в Ливерпуле (Англия) первый чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing выходит на финишную прямую. Уже известны первые медалисты турнира, среди которых оказался и представитель Казахстана. Сегодня, 10 сентября, пройдут очередные поединки 1/4 финала, победители которых гарантируют себе как минимум бронзовую медаль ЧМ-2025. О том, кто из участников делегировал больше всех боксёров в четвертьфиналы - в материале Vesti.kz.

ЧМ-2025 по боксу: 1/4 финала у женщин

До этой стадии турнира от Казахстана дошли восемь* девушек. Это:

48 кг. Назым Кызайбай,

51 кг. Алуа Балкибекова,

57 кг. Карина Ибрагимова,

60 кг. Виктория Графеева,

65 кг. Аида Абикеева,

80 кг. Гульсая Ержан,

+80 кг. Елдана Талипова.

*Накануне Наталья Богданова (70 кг) в 1/4 финала победила представительницу Турции и вышла в полуфинал, принеся Казахстану первую медаль ЧМ-2025.

Добавим, что семь боксёрш в 1/4 финала имеет и Узбекистан. Тройку лучших замыкает Китай с шестью четвертьфиналистками.

Боксёры в 1/4 финала ЧМ-2025 - женщины:

7 - Казахстан, Узбекистан,

6 - Китай,

5 - Турция, Польша, Индия,

4 - Тайпей, Англия,

3 - Бразилия,

2 - Италия, США, Южная Корея, Колумбия, Япония, Ирландия, Монголия, Австралия,

1 - Мексика, Украина, Канада, Нидерланды, Венесуэла, Испания, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Норвегия.

ЧМ-2025 по боксу: 1/4 финала у мужчин

Здесь единолично лидирует Узбекистан, который дошёл до этой стадии без потерь - все 10 боксёров вышли в 1/4 финала, тогда как Казахстан не досчитался двух представителей.

50 кг Санжар Ташкенбай,

55 кг. Махмуд Сабырхан,

60 кг. Бибарыс Жексен,

65 кг. Ертуган Зейнуллинов,

70 кг. Торехан Сабырхан,

80 кг. Нурбек Оралбай,

90 кг. Сагындык Тогамбай,

+90 кг. Айбек Оралбай.

Боксёры в 1/4 финала ЧМ-2025 - мужчины:

10 - Узбекистан,

8 - Казахстан,

6 - Англия,

5 - Япония,

4 - Испания, Болгария, Бразилия,

3 - Монголия, Куба,

2 - Китай, Франция, Турция, Польша, Канада, Индия, Шотландия, Украина, Азербайджан, Грузия,

1 - Доминикана, Ирландия, Иордания, Кыргызстан, Венгрия, Хорватия, США, Иран, Бельгия, Италия, Австрия.

Казахстан vs Узбекистан: потери неизбежны

Отметим, что в 1/4 финала ЧМ-2025 состоятся сразу пять принципиальных противостояний, по итогам которых одна из сборных понесёт потери.

60 кг. Виктория Графеева - Ситора Турдибекова (Узбекистан);

80 кг. Нурбек Оралбай - Жавохир Умматалиев (Узбекистан);

90 кг. Сагындык Тогамбай - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан);

60 кг. Бибарыс Жексен - Абдумалик Халоков (Узбекистан);

65 кг. Ертуган Зейнуллинов - Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан).

Дуэли с Узбекистаном. Прямая трансляция боёв Казахстана за медали ЧМ по боксу

Завтра, 11 сентября, на ЧМ будет день отдыха. 12-го числа пройдут заключительные поединки 1/4 финала, а также первые полуфинальные бои.

13 сентября пройдут бои 1/2 финала и некоторые финалы, а 14-го числа зрителей ждут поединки за золото ЧМ-2025.