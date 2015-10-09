Узбекистан без потерь, или Кто от Казахстана дошёл до 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Проходящий в Ливерпуле (Англия) первый чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing выходит на финишную прямую. Уже известны первые медалисты турнира, среди которых оказался и представитель Казахстана. Сегодня, 10 сентября, пройдут очередные поединки 1/4 финала, победители которых гарантируют себе как минимум бронзовую медаль ЧМ-2025. О том, кто из участников делегировал больше всех боксёров в четвертьфиналы - в материале Vesti.kz.
ЧМ-2025 по боксу: 1/4 финала у женщин
До этой стадии турнира от Казахстана дошли восемь* девушек. Это:
- 48 кг. Назым Кызайбай,
- 51 кг. Алуа Балкибекова,
- 57 кг. Карина Ибрагимова,
- 60 кг. Виктория Графеева,
- 65 кг. Аида Абикеева,
- 80 кг. Гульсая Ержан,
- +80 кг. Елдана Талипова.
*Накануне Наталья Богданова (70 кг) в 1/4 финала победила представительницу Турции и вышла в полуфинал, принеся Казахстану первую медаль ЧМ-2025.
Добавим, что семь боксёрш в 1/4 финала имеет и Узбекистан. Тройку лучших замыкает Китай с шестью четвертьфиналистками.
Боксёры в 1/4 финала ЧМ-2025 - женщины:
- 7 - Казахстан, Узбекистан,
- 6 - Китай,
- 5 - Турция, Польша, Индия,
- 4 - Тайпей, Англия,
- 3 - Бразилия,
- 2 - Италия, США, Южная Корея, Колумбия, Япония, Ирландия, Монголия, Австралия,
- 1 - Мексика, Украина, Канада, Нидерланды, Венесуэла, Испания, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Норвегия.
ЧМ-2025 по боксу: 1/4 финала у мужчин
Здесь единолично лидирует Узбекистан, который дошёл до этой стадии без потерь - все 10 боксёров вышли в 1/4 финала, тогда как Казахстан не досчитался двух представителей.
- 50 кг Санжар Ташкенбай,
- 55 кг. Махмуд Сабырхан,
- 60 кг. Бибарыс Жексен,
- 65 кг. Ертуган Зейнуллинов,
- 70 кг. Торехан Сабырхан,
- 80 кг. Нурбек Оралбай,
- 90 кг. Сагындык Тогамбай,
- +90 кг. Айбек Оралбай.
Боксёры в 1/4 финала ЧМ-2025 - мужчины:
- 10 - Узбекистан,
- 8 - Казахстан,
- 6 - Англия,
- 5 - Япония,
- 4 - Испания, Болгария, Бразилия,
- 3 - Монголия, Куба,
- 2 - Китай, Франция, Турция, Польша, Канада, Индия, Шотландия, Украина, Азербайджан, Грузия,
- 1 - Доминикана, Ирландия, Иордания, Кыргызстан, Венгрия, Хорватия, США, Иран, Бельгия, Италия, Австрия.
Казахстан vs Узбекистан: потери неизбежны
Отметим, что в 1/4 финала ЧМ-2025 состоятся сразу пять принципиальных противостояний, по итогам которых одна из сборных понесёт потери.
60 кг. Виктория Графеева - Ситора Турдибекова (Узбекистан);
80 кг. Нурбек Оралбай - Жавохир Умматалиев (Узбекистан);
90 кг. Сагындык Тогамбай - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан);
60 кг. Бибарыс Жексен - Абдумалик Халоков (Узбекистан);
65 кг. Ертуган Зейнуллинов - Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан).
Дуэли с Узбекистаном. Прямая трансляция боёв Казахстана за медали ЧМ по боксу
Завтра, 11 сентября, на ЧМ будет день отдыха. 12-го числа пройдут заключительные поединки 1/4 финала, а также первые полуфинальные бои.
13 сентября пройдут бои 1/2 финала и некоторые финалы, а 14-го числа зрителей ждут поединки за золото ЧМ-2025.
