Рыбакина раскрыла любимое казахское блюдо: это не бешбармак

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина призналась, по чему скучает сильнее всего за границей, передают Vesti.kz.

Рыбакина рассказала о своих вкусовых предпочтениях и отметила, что ей особенно не хватает национальных блюд.

"Я бы сказала, что баурсаки, потому что мясо я ем достаточно редко, а молочное в принципе не ем, поэтому для меня, наверное, баурсаки самые приемлемые.

Не хватает, конечно, такой еды, ведь постоянно ездишь на турниры, и там, конечно же, такого нигде не увидишь – ни в Европе, ни в Америке", – сказала теннисистка.