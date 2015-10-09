Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 14:00
 

Рыбакина раскрыла любимое казахское блюдо: это не бешбармак

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина призналась, по чему скучает сильнее всего за границей, передают Vesti.kz

Рыбакина рассказала о своих вкусовых предпочтениях и отметила, что ей особенно не хватает национальных блюд.

"Я бы сказала, что баурсаки, потому что мясо я ем достаточно редко, а молочное в принципе не ем, поэтому для меня, наверное, баурсаки самые приемлемые.

Не хватает, конечно, такой еды, ведь постоянно ездишь на турниры, и там, конечно же, такого нигде не увидишь – ни в Европе, ни в Америке", – сказала теннисистка.

