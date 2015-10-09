Рыбакина узнала плохую новость после US Open-2025

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опустилась на одну строчку в чемпионской гонке WTA, передают Vesti.kz.

Казахстанка переместилась с седьмого на восьмое место, имея в активе 3 751 очко. Лидируют в гонке белоруска Арина Соболенко (9 610) и полька Ига Швёнтек (7 533), которые уже гарантировали себе участие в Итоговом турнире WTA.

Напомним, на US Open-2025 Рыбакина дошла до 1/8 финала, где уступила чешке Маркете Вондроушовой. При этом она стала первой теннисисткой из Казахстана, которой удалось выйти в эту стадию на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

Чемпионская гонка WTA (WTA Race) учитывает результаты теннисисток только в текущем сезоне и определяет участниц Итогового турнира года. В отличие от общего рейтинга WTA, который складывается из очков за последние 52 недели, эта система ранжирования используется исключительно для отбора и посева на WTA Finals. В соревновании участвуют восемь лучших теннисисток сезона. С 2019 года турнир проводится в разных городах мира.

