Названо место Рыбакиной в мировом рейтинге после US Open-2025

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Среди представительниц Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 10-ю позицию. Напомним, на US Open-2025 она дошла до 1/8 финала, уступив чешке Маркете Вондроушовой. При этом Рыбакина стала первой теннисисткой из Казахстана, которой удалось достигнуть этой стадии на всех четырёх турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

Юлия Путинцева потеряла пять позиций и теперь занимает 60-е место.

Зарина Дияс поднялась на шесть строчек, теперь она — 236-я.

Жибек Куламбаева прибавила сразу 16 позиций и занимает 302-е место.

Топ-3 остался без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США).

Парный разряд

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина опустилась с 10-й на 12-ю строчку.

Первые два места в рейтинге по-прежнему занимают американка Тейлор Таунсенд и чешка Катерина Синякова, а на третью позицию вернулась новозеландка Эрин Рутлифф, поднявшись на четыре строчки и вытеснив из топ-3 латвийку Елену Остапенко.