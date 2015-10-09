Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 13:45
 

Владимир Вайсс принял решение по сборной Казахстана по футболу

Фото: КФФ©

Словацкий специалист Владимир Вайсс отказался от поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz. Об этом рассказал футбольный обозреватель Ермухамед Маулен на YouTube-канале Fonteam.

Вайсс отказал сборной Казахстана: есть причина

По информации источника, наставник "Слована" отказался от такого варианта из-за личной ситуации.

— Есть разговоры с Владимиром Вайссом, понятно, что Стойлов не придёт. На данный момент его сложно убедить. Я сегодня услышал один инсайд, что он (Владимир Вайсс) не придёт, так как у него сложная ситуация.

— Связано со здоровьем?
— По здоровью, семейные дела.

— Мы в матче с "Кайратом" видели, что уже возраст, немножко подустал. Его вид вызвал беспокойство.

— Дело в возрасте. Если посмотреть, он в своё время вывел сборную Словакии на чемпионат мира, с Грузией у него был шанс до последнего матча, игру "Кайрата" поставил. Сильный наставник, если бы пришёл, я бы обрадовался, но он заявил, что в связи с ситуацией не покинет территорию Словакии и не приедет в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Вайсс рассматривается на пост главного тренера сборной Казахстана. Словацкий специалист известен казахстанским болельщикам по работе в алматинском "Кайрате", который выбил его "Слован" в квалификации Лиги чемпионов.

Как сборная Казахстана осталась без главного тренера

В шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры главный тренер национальной команды Али Алиев объявил об отставке.

Напомним, Алиев официально был назначен главным тренером сборной Казахстана в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Кто ушёл достойнее: Алиев или Черчесов? Сравниваем два провала сборной Казахстана

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

  1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
  2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
  3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
  4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
  5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

  • 10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;
  • 13 октября - Северная Македония - Казахстан;
  • 15 ноября - Казахстан - Бельгия.
