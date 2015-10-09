Сын легенды попал в КПЛ "по блату"? Это самый странный трансфер года

Закон, запрещающий платить зарплату иностранным атлетам из средств госбюджета, серьёзно усложнил большинству клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) регистрацию новых легионеров. Кто-то, как "Кайсар", полностью доверился отечественным игрокам.

Но от странных подписаний это лигу не избавило. Яркий пример этому - наличие бразильского латераля Энцо Мендеса в составе кокшетауского "Окжетпеса". Корреспондент Vesti.kz рассказывает - что не так с этим трансфером.

Сын легендарного игрока со скандалом покинул "Елимай"

Начнём с того, что в январе Энцо присоединился к "Елимаю". Он был на сборах с семейчанами и, вроде как, подписал с клубом контракт. Помнится, что даже звёздный футболист мадридского "Реала" Родриго прокомментировал пост "Елимая", где пожелал Мендесу удачи.

Откуда у молодого игрока, толком не поигравшего нигде, такие знакомства? Дело в том, что Энцо - сын легендарного игрока в футзал Фалькао - лучшего игрока чемпионатов мира 2004 и 2008 года.

"Ложь! Я веду все разговоры! Хороший клуб, хорошие болельщики, хорошие игроки, но ужасное руководство! Они не выполнили ничего из того, о чём мы договаривались! Они обманывали моего сына 70 дней! У меня всё сохранено! У меня есть все документы и разговоры! Я всё передам в прессу!" - говорил Фалькао.

Энцо всё равно остался в КПЛ - его подхватил "Окжетпес"

Через пару недель Мендес всё же нашёл себе пристанище. О подписании контракта с бразильцем сообщили в "Окжетпесе". На первый взгляд, вроде бы, неплохо. Да, для "Елимая" это был спорный переход, но в Кокшетау меньше иностранцев, и там поскромнее состав.

Но на деле всё получилось очень странно. Мендес чередовал матчи на скамейке запасных с теми, которые вообще пропускал, не входя в заявку. 31 мая он, наконец, дебютировал на казахстанских полях. В домашней игре с "Кызыл-Жаром" (3:2) Энцо вышел на замену на 76-й минуте встречи.

Затем снова было большое количество матчей вне заявки и на скамейке запасных. Пока 31 августа Кайрат Нурдаулетов не выпустил его на 77-й минуте домашней игры с "Кайратом" (0:1). Уже через две минуты он получил жёлтую карточку.

В итоге Энцо провёл только две игры за весь сезон, причём в сумме это всего лишь полчаса игрового времени. И логично, что у нас возникает вопрос: зачем клубу такой легионер? На его месте мог быть юный воспитанник, которому тоже можно было давать играть по 15 минут раз в несколько месяцев.

Могло появиться ощущение, что трансфер Мендеса использовали как PR-ход, за счёт имени его отца. Но на этом "Окжетпес" особо не "хайповал", да и болельщиков казахстанского футбола, если смотреть правде в глаза, факт этого родства не особо впечатляет.

Поэтому переход Энцо точно становится одним из самых непонятных переходов 2025 года в КПЛ.