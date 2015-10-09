Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 21:28
 

Сын легенды попал в КПЛ "по блату"? Это самый странный трансфер года

  Комментарии

Поделиться
Сын легенды попал в КПЛ "по блату"? Это самый странный трансфер года Энцо Мендес против "Кайрата". Фото: ФК "Окжетпес"©

Закон, запрещающий платить зарплату иностранным атлетам из средств госбюджета, серьёзно усложнил большинству клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) регистрацию новых легионеров. Кто-то, как "Кайсар", полностью доверился отечественным игрокам.

Поделиться

Закон, запрещающий платить зарплату иностранным атлетам из средств госбюджета, серьёзно усложнил большинству клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) регистрацию новых легионеров. Кто-то, как "Кайсар", полностью доверился отечественным игрокам.

Но от странных подписаний это лигу не избавило. Яркий пример этому - наличие бразильского латераля Энцо Мендеса в составе кокшетауского "Окжетпеса". Корреспондент Vesti.kz рассказывает - что не так с этим трансфером.


Сын легендарного игрока со скандалом покинул "Елимай"

Начнём с того, что в январе Энцо присоединился к "Елимаю". Он был на сборах с семейчанами и, вроде как, подписал с клубом контракт. Помнится, что даже звёздный футболист мадридского "Реала" Родриго прокомментировал пост "Елимая", где пожелал Мендесу удачи.

Откуда у молодого игрока, толком не поигравшего нигде, такие знакомства? Дело в том, что Энцо - сын легендарного игрока в футзал Фалькао - лучшего игрока чемпионатов мира 2004 и 2008 года.


Но после двух стартовых туров КПЛ "Елимай" объявил о расставании с Энцо. В клубе заявили, что не подписывали договор с бразильцем. Это вывело отца игрока из себя. Легендарный футзалист даже пугал "Елимай" обращением в СМИ:

"Ложь! Я веду все разговоры! Хороший клуб, хорошие болельщики, хорошие игроки, но ужасное руководство! Они не выполнили ничего из того, о чём мы договаривались! Они обманывали моего сына 70 дней! У меня всё сохранено! У меня есть все документы и разговоры! Я всё передам в прессу!" - говорил Фалькао.


Энцо всё равно остался в КПЛ - его подхватил "Окжетпес"

Через пару недель Мендес всё же нашёл себе пристанище. О подписании контракта с бразильцем сообщили в "Окжетпесе". На первый взгляд, вроде бы, неплохо. Да, для "Елимая" это был спорный переход, но в Кокшетау меньше иностранцев, и там поскромнее состав.

Но на деле всё получилось очень странно. Мендес чередовал матчи на скамейке запасных с теми, которые вообще пропускал, не входя в заявку. 31 мая он, наконец, дебютировал на казахстанских полях. В домашней игре с "Кызыл-Жаром" (3:2) Энцо вышел на замену на 76-й минуте встречи.

Затем снова было большое количество матчей вне заявки и на скамейке запасных. Пока 31 августа Кайрат Нурдаулетов не выпустил его на 77-й минуте домашней игры с "Кайратом" (0:1). Уже через две минуты он получил жёлтую карточку.


В итоге Энцо провёл только две игры за весь сезон, причём в сумме это всего лишь полчаса игрового времени. И логично, что у нас возникает вопрос: зачем клубу такой легионер? На его месте мог быть юный воспитанник, которому тоже можно было давать играть по 15 минут раз в несколько месяцев.

Могло появиться ощущение, что трансфер Мендеса использовали как PR-ход, за счёт имени его отца. Но на этом "Окжетпес" особо не "хайповал", да и болельщиков казахстанского футбола, если смотреть правде в глаза, факт этого родства не особо впечатляет.

Поэтому переход Энцо точно становится одним из самых непонятных переходов 2025 года в КПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Мангистауская обл., Актау   •   Тур 21, мужчины
12 сентября 17:00   •   не начат
Каспий
Каспий
(Актау)
- : -
Иртыш
Иртыш
(Павлодар)
Кто победит в основное время?
Каспий
Ничья
Иртыш
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!