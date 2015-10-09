Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 20:24
 

Алиев объяснил, почему согласился возглавить сборную Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Алиев объяснил, почему согласился возглавить сборную Казахстана Али Алиев. ©КФФ

Казахстанский наставник Али Алиев рассказал о подробностях своего назначения на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский наставник Али Алиев рассказал о подробностях своего назначения на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

— "Когда поступило предложение, оно было для меня неожиданным. Я приехал, и когда мне сообщили, что вот такая ситуация: сегодня нужно принять сборную Казахстана, нужно её омолодить, нужно, чтобы команда в каждой игре выкладывалась на все сто, которые есть на данный момент у команды, нужны новые лица", — заявил специалист.

"Соответственно, принял это предложение, потому что это честь, определённая, для любого тренера. Сказать "нет" - это очень сложно, так как дорого стоит это предложение", — добавил Алиев в эфире Qazsport.

Напомним, Али Алиев заявил об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу после разгромного поражения от Бельгии (0:6) в квалификации ЧМ-2026. Специалист официально возглавил национальную команду в мае, сменив россиянина Станислава Черчесова.

Озвучены два кандидата на пост тренера сборной Казахстана после отставки Алиева


Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Мангистауская обл., Актау   •   Тур 21, мужчины
12 сентября 17:00   •   не начат
Каспий
Каспий
(Актау)
- : -
Иртыш
Иртыш
(Павлодар)
Кто победит в основное время?
Каспий
Ничья
Иртыш
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!