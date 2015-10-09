Алиев сделал заявление о своём будущем в сборной Казахстана

Казахстанский специалист Али Алиев рассказал, почему решил покинуть пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

— "Да, в этих играх вратарь и оборона должны быть на высоте, но, к сожалению, у нас не получилось, и мы совершили индивидуальные ошибки. И мне, как главному тренеру, пришлось взять всё на себя, потому что здесь кроме меня остальные все были... Ну, руководство КФФ обеспечило всем, что нужно, ребята выдали абсолютно свой максимум, который на сегодня есть, всё они выдали", — сказал Алиев.

"Здесь осталось только: я — как главный тренер, человек, который несёт ответственность за всё. И я поэтому принял такое решение, что у нас такая ситуация. Я всё видел, все были искренни, честны, и мне пришлось на пресс-конференции сказать, что по прилёту я встречусь с президентом и подам в отставку, а там пусть руководство примет решение, потому что есть определённые вещи", — добавил Алиев в эфире Qazsport.

Али Алиев объявил о решении покинуть должность наставника сборной Казахстана по футболу после разгромного поражения от Бельгии со счётом 0:6 в отборе на чемпионат мира-2026. Специалист руководил национальной командой всего несколько месяцев: официальное назначение состоялось в мае, когда он сменил на посту россиянина Станислава Черчесова.

