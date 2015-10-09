Канело - Кроуфорд: где и когда смотреть супербой, сумма гонораров и что на кону?

13 сентября 2025 года в Лас-Вегас (США) пройдёт одно из самых ожидаемых боксерских событий десятилетия: в ринге сойдутся мексиканец Сауль Канело Альварес и американец Теренс Кроуфорд. Vesti.kz рассказывают, когда начнётся трансляция, кто выступит в андеркарде и почему этот бой уже называют историческим.

Супербой Канело vs Кроуфорд: что на кону?

Главный поединок вечера пройдёт во второй средней весовой категории (до 76,2 кг), где Канело (63-2-2, 39 КО) владеет всеми чемпионскими поясами — WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.

Для 37-летнего Кроуфорда (41-0, 31 КО) это станет дебютом в этом весе: он поднимается сразу на две категории выше. Победа над Канело может сделать его лишь пятым боксёром в истории, становившимся абсолютным чемпионом мира сразу в трёх весовых категориях. Сам Альварес, в свою очередь, стремится ещё раз подтвердить статус величайшего мексиканского боксёра современности.

Где и во сколько смотреть бой Канело - Кроуфорд в Казахстане?

Вечер начнётся в 16:00 по тихоокеанскому времени, а главный бой ожидается около 21:00 по восточному времени. Для зрителей в Казахстане это означает раннее утро уже 14 сентября — ориентировочно в 07:00 по времени Астаны (андеркард - 05:00 утра 14 сентября).

Трансляцию поединка организует стриминговый сервис Netflix — впервые в истории крупный бой подобного масштаба пройдёт не в формате платной трансляции (PPV), а будет доступен всем подписчикам платформы без дополнительной платы. Это решение уже называют революционным для бокса: успех вечера может изменить всю модель дистрибуции боёв в будущем.

Сколько заработают Канело и Кроуфорд за супербой года?

По данным издания Marca, гарантированный гонорар Альвареса составит 150 миллионов долларов, а Кроуфорд получит в три раза меньше - 50 миллионов. С учётом доходов от билетов, рекламы и глобальной трансляции общая сумма выплат участникам может превысить 300 миллионов долларов.

Казахстанский нокаутёр выступит в карде Канело Кроуфорд

Помимо титульного поединка вечера, болельщиков ждёт насыщенный андеркард. Организаторы собрали восемь боёв с участием ярких и перспективных боксёров. Самый интересный для казахстанских болельщиков станет поединок нашего соотечественника, непобеждённого тяжеловеса Ивана Дычко (15-0, 14 KO). Ему будет противостоять американец Джермейн Франклин-младший (23-2, 15 КО).

Полный кард вечера бокса Канело - Кроуфорд:

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд;

Каллум Уолш — Фернандо Варгас;

Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;

Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;

Сергей Богачук — Брэндон Адамс;

Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;

Рэйто Цуцуми — Хавьер Мартинес;

Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;

Стивен Нельсон — Райко Сантана.

Последние бои Канело и Кроуфорда

Кроуфорд свой последний поединок провёл 3 августа 2024 года в Лос-Анджелес (США) против узбекистанца Исраила Мадримова (10-2-1, 7 KO). Бой прошёл всю дистанцию, и по его итогам судьи единогласно отдали победу Кроуфорду. Для американца эта победа стала важной вехой: он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе и подтвердил статус одного из сильнейших боксёров вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound).

Альварес, в свою очередь, 4 мая 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встречался с обладателем титула IBF Уильямом Скуллом (23-1, 9 KO). Канело уверенно победил по очкам, объединив все пояса в категории до 76,2 кг и вернув себе статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе — именно титула IBF ему не хватало для этого звания до боя со Скуллом.

