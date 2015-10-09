Сенсация с казахстанцем стала главным событием ЧМ-2025 по боксу

Международная организация World Boxing отметила сенсационное поражение казахстанца Нурбека Оралбая в четвертьфинале чемпионата мира-2025 по боксу, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.
В материале WB победу его соперника назвали самым ярким результатом дня.
"Казахстан и Узбекистан стали самыми успешными командами дня, одержав семь и восемь побед соответственно. При этом представители двух стран встретились между собой пять раз — и здесь преимущество оказалось на стороне Узбекистана, выигравшего четыре боя из пяти.
Самым ярким результатом стала победа узбекистанца Жавохира Умматалиева над серебряным призёром Олимпиады-2024 Нурбеком Оралбаем. В весовой категории до 80 кг казахстанец уступил единогласным решением судей — 0:5", — отмечает WB.
Напомним, что от Казахстана в полуфинал пробились восемь спортсменов — пятеро девушек и трое мужчин, обеспечившие себе как минимум бронзовые медали. Ещё двоим — Назым Кызайбай (48 кг) и Санжару Ташкенбаю (50 кг) — предстоит провести четвертьфинальные бои 12 сентября.
Расписание боёв казахстанцев в полуфинале ЧМ
12 сентября
19:00 — 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)
22:30 — 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия)
23:15 — +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша)
01:15 — +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба)
13 сентября
18:00 — 55 кг: Махмуд Сабырхан — Лю Чуан (Китай)
22:15 — 51 кг: Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай)
22:45 — 70 кг: Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия)
23:15 — 70 кг: Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия)
Чемпионат мира впервые проводится под эгидой World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.
