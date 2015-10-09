Казахстанскому нокаутёру "записали" первое поражение в карьере: он отправил в нокдаун Джошуа

Эксперты считают, что казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-0, 14 KO) уже в эти выходные, в ночь с 13 на 14 сентября, может потерпеть первое поражение в профессиональной карьере, передают Vesti.kz.

35-летний уроженец Рудного вернётся на ринг спустя всего несколько месяцев - в июле он нокаутировал американца Самуэля Кросседа (11-5-1, 7 КО).

Теперь его соперником станет другой представитель США - Джермейн Франклин-младший (23-2, 15 КО). Их противостояние рассчитано на 10 раундов. Однако, по мнению специалистов, если Дычко не финиширует своего оппонента, его могут ждать серьёзные проблемы.

- Неактивность серьёзно затормозила профессиональную карьеру Дычко. Чтобы победить, казахстанцу, возможно, понадобится досрочная победа. Несмотря на громкие победы над такими сильными соперниками, как Баходир Джалолов, Филип Хргович и Чжан Чжилэй, продвижение Дычко в профессионалах шло крайне медленно: с момента дебюта в 2017 году он провёл лишь шесть боёв с 2019 года, суммарно проведя всего 17 раундов, — пишет BoxingNewsOnline.

"Его (Дычко) выносливость в 35 лет остаётся под вопросом, и есть опасения, что при серьёзном повышении уровня соперника он может раскрыться, если бой затянется. Ставя на мобильность и превосходство в скорости, редакция Boxing News прогнозирует, что Джермейн Франклин сможет добиться прорывной победы — либо поздней остановкой, либо по очкам", — добавили авторы.

Напомним, что бой пройдёт в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе (США) в ночь с 13 на 14 сентября. Главным поединком ивента станет противостояние между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Ранее бывший британский профессиональный боксер Энтони Фаулер рассказывал, как во время одного из спаррингов Иван Дычко сумел отправить в нокдаун экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

