В Узбекистане пошутили о казахстанце после сенсации на ЧМ по боксу

В Узбекистане потроллили казахстанского боксёра Нурбека Оралбая, проигравшего в четвертьфинале чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 80 килограммов Оралбай сенсационно уступил единогласным решением судей представителю Узбекистана, Жавохиру Умматалиеву.

Сенсация с казахстанцем стала главным событием ЧМ-2025 по боксу

"Наш 20-летний боксёр Жавохир Умматалиев первым рейсом отправил домой серебряного призёра Олимпийских игр и чемпиона мира Нурбека Оралбая из Казахстана на стадии четвертьфинала. Сегодня выходной, поэтому и Жавохир, и Нурбек будут отдыхать, но Умматалиев выйдет на полуфинальный бой 13 сентября. Нурбек же может продолжать отдыхать", — репостнула Instagram Федерации бокса Узбекистана публикацию канала Tigers TV.

Расписание боёв казахстанцев в полуфинале ЧМ:

Отметим, что от Казахстана в полуфинал пробились восемь спортсменов — пятеро девушек и трое мужчин, которые гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Ещё двоим — Назыму Кызайбаю (48 кг) и Санжару Ташкенбаю (50 кг) — предстоит провести четвертьфинальные бои 12 сентября.

12 сентября

19:00 — 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)

22:30 — 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия)

23:15 — +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша)

01:15 — +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба)

13 сентября

18:00 — 55 кг: Махмуд Сабырхан — Лю Чуан (Китай)

22:15 — 51 кг: Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай)

22:45 — 70 кг: Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия)

23:15 — 70 кг: Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия)

Чемпионат мира впервые проводится под эгидой World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.