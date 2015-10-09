Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Сегодня 20:19
 

"Селтик" нацелился на казахстанца после вылета из Лиги чемпионов

"Селтик" нацелился на казахстанца после вылета из Лиги чемпионов ©ФК "Кайрат"

Стало известно об интересе одного из европейских клубов к полузащитнику "Елимая" и сборной Казахстана Галымжану Кенжебеку, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, Кенжебек привлёк внимание "Селтика". Гегемон Шотландии готов сделать предложение "Елимаю".

Кенжебек также выступал за словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", "Женис", "Кайрат-Жастар", "Мактаарал" и "Кайрат".

Ранее Кенжебеку "забраковали" трансфер в клуб РПЛ.


Напомним, что "Кайрат" сенсационно выбил "Селтик" в раунде плей-офф и впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов. На этой стадии алматинский клуб сыграет в гостях с лиссабонским "Спортингом" (18 сентября), "Интером" (5 ноября), "Копенгагеном" (26 ноября) и "Арсеналом" (28 января), а дома примет "Реал" (30 сентября), "Пафос" (21 октября), "Олимпиакос" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

