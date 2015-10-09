Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 11:24
 

Стала известна возможная стоимость билетов на матч "Кайрат" - "Реал"

  Комментарии (1)

Стала известна возможная стоимость билетов на матч "Кайрат" - "Реал" ©ФК "Кайрат"

Появилась неофициальная информация о возможной стоимости билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Чемпион Казахстана проведёт домашние матчи группового этапа на Центральном стадионе Алматы - 30 сентября против "Реала", 21 октября с "Пафосом", 9 декабря с "Олимпиакосом" и 21 января с "Брюгге".

По информации источника, алматинский клуб планирует запустить первичную продажу билетов в формате пакетов на все четыре встречи. При этом оформить билет только на один матч в рамках этого пакета не получится, однако, по предварительной информации, можно будет собрать индивидуальный мини-пакет из двух игр.

Западная трибуна:

  • 250 000 тенге за матч - 1 000 000 тенге за четыре матча

Восточная трибуна:

  • 150 000 тенге за матч - 600 000 тенге за четыре матча

Север/Юг (за воротами)

  • 75 000 тенге за матч - 300 000 тенге за четыре матча

Стоимость при покупке на отдельный матч будет иной

Ожидается, что на следующей неделе "Кайрат" объявит дату старта продаж - предварительно, билеты начнут продавать 20 сентября. На данный момент билеты нигде не продаются.

