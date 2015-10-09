Стало известно, сколько фанатов "Реала" приедет в Алматы на матч с "Кайратом"

Мадридский "Реал" получит значительную поддержку своих болельщиков на выездном матче общего этапа Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

По словам посла Испании в Казахстане Луиса Франсиско Мартинеса Монтеса, в Алматы ожидается приезд более 1000 испанских болельщиков "королевского клуба". Фанатам придется преодолеть более 6500 километров ради любимой команды.

Также на матч "Кайрат" - "Реал" прибудут 15–20 журналистов из Испании, представители пресс-службы мадридского клуба и международные вещатели.

Всего матче между "Кайратом" и "Реалом" ожидается приезд до 5 тысяч иностранных туристов из разных стран.

"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

Когда состоится матч "Кайрат" - "Реал"

Встреча алматинского и мадридского клубов состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Когда билеты на матч "Кайрат" - "Реал" поступят в продажу

Ожидается, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры, то есть в 20-х числах сентября.

"Кайрат" - "Реал": сколько будут стоить билеты? Средний минимум на мадридцев в ЛЧ - 44 тысячи тенге

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00) 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

"Кайрат" - "Реал" (в 21:45) 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45) 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

"Интер" - "Кайрат" (в 01:00) 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45) 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30) 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30) 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов

Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф ЛЧ "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.

В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.