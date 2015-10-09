Алиев должен остаться? Названы виновник и причины провала сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

Будущее Али Алиева на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу по-прежнему остается неопределенным. В интервью корреспонденту Vesti.kz заслуженный тренер РК Павел Черепанов высказался о работе Али Ханалиевича в национальной команде и назвал причину неудачных результатов команды.

По мнению Павла Петровича, нынешний тренер сборной должен остаться на своем посту, а последние результаты команды исходят из других факторов.

"Поддерживаю Алиева, главный тренер сборной справедливо поднял вопрос календаря чемпионата страны, систему которого необходимо переформатировать. Постоянные переносы игр, некоторые команды могут месяц не играть! Полный абсурд! В настоящее время не может сборная играть два матча за три дня против соперников, которые всегда соревнуются в таком режиме. Что может сделать тренер, когда у него меньше недели на подготовку? Ничего! Вспомните матч с Бельгией, наши футболисты просто "встали" уже к концу первого тайма. Здесь нет вины тренера. Приезжал Черчесов, да, именитый специалист, но есть ли разница в результатах при нем и Алиеве? Мое мнение, Алиев должен доработать как минимум до конца цикла, из нынешних местных практикующих специалистов он наиболее грамотный и подготовленный", - отметил Черепанов.

Напомним, что Али Алиев подал в отставку сразу после матча отборочного цикла ЧМ-2026 против Бельгии, который завершился крупным поражением сборной Казахстана со счетом 0:6. Однако, решение по главному тренеру в Казахстанской федерации футбола еще не принято.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.