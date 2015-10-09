Холанд поссорился с Гвардиолой и готов уйти из "Манчестер Сити"

У Эрлинга Холанда и Хосепа Гвардиолы назревает серьезный конфликт – их отношения уже не те, и звезда "Манчестер Сити" всерьез задумывается о новом этапе карьеры, передают Vesti.kz.

Холанд готов уйти из "Сити": его уже ждут в новом клубе

По данным Don Balon, агент норвежца Раффаэлла Пимьента сообщила президенту "Барселоны" Жоану Лапорте, что Холанд готов рассмотреть уход из Англии.

Для каталонского клуба это шанс, которого они ждали долгие годы. Летом "Барселона" собирается попрощаться с Робертом Левандовски, а приглашение Холанда стало бы главным приоритетом. Тем более, что еще до перехода в "Сити" нападающий мечтал о Каталонии – и теперь история может получить продолжение.

Что мешает трансферу?

Если в Англии обстановка не изменится, Холанд намерен надавить на руководство "горожан", чтобы ускорить трансфер. Для Лапорты же это возможность исполнить давнюю мечту и построить атаку будущего вокруг норвежского бомбардира.

Стоит отметить, что ключевой преградой пока остается финансовая нестабильность "Барсы". Однако если клубу удастся навести порядок в экономике, то уже следующим летом он сможет всерьез включиться в переговоры по трансферу.

Холанд перешел в "Сити" летом 2022 года из дортмундской "Боруссии". Его новый контракт с "горожанами" рассчитан до 2034 года.

Холанд получил нелепую травму: известны "виновник" и последствия

Напомним, что сборная Норвегии разгромила Молдову в пятом туре квалификации на ЧМ-2026, где Холанд установил новый рекорд.