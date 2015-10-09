Холанд забил пять голов в матче отбора ЧМ-2026 и установил рекорд века

Сборная Норвегии по футболу нанесла разгромное поражение команде Молдовы в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

Норвегия разгромила Молдову 11:1

Встреча группы I прошла в Осло (Норвегия) и завершилась со счётом 11:1 в пользу хозяев. В составе победителей пента-трик оформил Эрлинг Холанд (11-я, 36-я, 43-я, 52-я и 83-я минуты), покер в активе Тело Осгора (67-я, 76-я, 79-я и 90+1), еще по одному мячу забили Мартин Эдегор (45+1) и Феликс Мюре (6-я). Также автоголом отметился защитник сборной Норвегии Лео Эстигор (74-я).

Холанд вписал своё имя в историю

Таким образом нападающий "Манчестер Сити" отметился историческим достижением: он стал первым норвежцем в 21-м веке, забившим не менее четырёх голов в одном матче за взрослую сборную. На данный момент на счету нападающего 48 голов в 45 матчах за национальную команду - он ее лучший бомбардир в истории.

Кроме того, Холанд стал первым игроком в нынешнем веке, который забил пять голов в отборочном матче чемпионата мира. Как отмечает пресс-служба ФИФА, это также первый с 1977 года пента-трик в таких матчах. 48 лет назад Ханс Кранкль забил пять голов в матче Австрия — Мальта.

Вдобавок, 25-летний Холанд забил в 8-м матче Норвегии подряд. Ранее он поразил ворота Италии, Израиля, Молдовы, Словении, Эстонии, Финляндии, а также сделал хет-трик в матче с Казахстаном.

В последний раз Холанду удавалось забить пять раз за одну игру в феврале 2024 года. Тогда он поучаствовал в разгроме "Лутона" (6:2) в Кубке Англии. Также у Эрлинга было 5 голов за матч в 2023-м.

Историческое поражение для Молдовы

Сборная Молдовы потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Ранее самым разгромным было поражение от команды Дании со счётом 0:8 в матче отбора на ЧМ-2022.

После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I. Далее идут команды Италии (9), Израиля (9), Эстонии (3) и Молдавии (0).

В следующем туре норвежцы 11 октября примут сборную Израиля, команда Молдавии 14 октября на выезде встретится с эстонцами.