"Барселона" начала переговоры о трансфере звезды за 180 миллионов

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта возобновил попытки осуществить свою давнюю мечту — подписать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

"Барселона" связалась с агентом Холанда

По данным Don Balon, руководство "сине-гранатовых" уже провело первые переговоры с агентом норвежца Рафаэлой Пиментой, которая готова содействовать переходу.

В "Барселоне" понимают, что следующим летом польский форвард Роберт Левандовски покинет клуб, и поиск нового лидера атаки станет приоритетной задачей. Главным кандидатом долгое время считался аргентинский нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Однако Лапорта по-прежнему одержим идеей трансфера Холанда, стоимость которого оценивается в 180 миллионов евро.

Холанд станет одноклубником Ямаля?

Преимуществом каталонцев считается симпатия норвежца к каталонскому клубу. Холанд всегда хотел сыграть на "Камп Ноу", а перспектива играть в атаке вместе с восходящей звездой Ламиной Ямалем и лидером нападения "блауграны" Рафиньей Диасом выглядит для него особенно заманчивой. К тому же в "Барсе" уверены, что цикл игрока в "Манчестер Сити" подходит к завершению.

Стало известно, когда Холанд может уйти в "Барселону"

Сейчас главным препятствием остаётся финансовое состояние клуба. Но, как отмечают источники, если "сиге-гранатовые" сумеют стабилизировать экономику, то смогут выйти на сделку уже следующим летом, и она может стать одной из самых громких в истории команды.

Ранее звезда "Ливерпуля" выбрал между "Барселоной" и "Реалом".

Также стало известно, что спортивный директор "Барселоны" Деку определился с приоритетами на трансферном рынке и рассматривает замену уругвайскому защитнику Рональду Араухо.

Ямаль признался, кому бы отдал "Золотой мяч"