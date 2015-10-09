"Барселона" может бесплатно ухватить звезду "Баварии"

Французский защитник мюнхенской "Баварии" Дайо Упамекано может пополнить состав "Барселоны" на правах свободного агента, передают Vesti.kz.

Упамекано готов к уходу из "Баварии"

26-летний игрок не намерен продлевать контракт с немецким клубом, который истекает летом 2025 года. В Германии уверены, что игрок сменит команду по окончании сезона. Его агент уже предложил футболиста нескольким топ-клубам Европы, включая "Барселону".

"Барселона" не определилась с трансфером

В каталонском клубе рассматривают возможность подписать защитника без трансферной суммы. Однако приоритетом для спортивного руководства остаётся усиление позиции левого защитника. В центре обороны у "Барсы" уже есть Кубарси, Кристенсен, Эрик Гарсия и Араухо, что создаёт конкуренцию и риск перенасыщения линии.

Главным плюсом в возможном переходе является знакомство Упамекано с Ханси Фликом: они работали вместе в "Баварии". Немецкий тренер высоко ценит физическую мощь француза, его скорость и умение страховать партнёров при быстрых атаках соперника. В то же время специалист осознаёт нестабильность игрока в ключевые моменты.

Конкуренты на трансферном рынке

Интерес к Упамекано проявляют также "Ливерпуль", "Челси" и "Ювентус". Английские клубы могут предложить более выгодные финансовые условия, что осложняет задачу "Барселоны". Решение по будущему футболиста ожидается ближе к концу сезона.

