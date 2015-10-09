Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Деку решил заменить звезду "Барселоны" на партнёра Роналду

Деку решил заменить звезду "Барселоны" на партнёра Роналду ©ФК "Барселона"

Спортивный директор "Барселоны" Деку определился с приоритетами на трансферном рынке и рассматривает замену уругвайскому защитнику Рональду Араухо, передают Vesti.kz.

"Барселона" определилась с заменой Араухо

По информации Don Balon, главным кандидатом на позицию в центре защиты стал Гонсалу Инасиу из лиссабонского "Спортинга" — партнёр Криштиану Роналду по сборной Португалии. Его агент уже встречался с Деку, а сам футболист стабильно выходит в основе национальной команды.

Игрок ПСЖ может оказаться в "Барсе"

В числе альтернатив значатся ещё несколько имён. В их числе бразильцы Мурилло дос Сантос из "Ноттингем Форест", Луис Бенедетти из "Палмейраса", Лукас Бералдо из "Пари Сен-Жермен", а также англичанин Марк Гехи из "Кристал Пэлас". Отмечается, что игрок парижан сам изъявил желание покинуть команду после клубного чемпионата мира.

Лидер обороны покинул "Барсу" и поставил в тупик Флика

Сейчас в распоряжении главного тренера "сине-гранатовых" Ханси Флика остаются четыре центральных защитника - Араухо, датчанин Андреас Кристенсен, а также испанцы Эрик Гарсия и Пау Кубарси. Однако после ухода Иньиго Мартинеса в саудовский "Аль-Наср" кадровая глубина в центре обороны вызывает вопросы.

Несмотря на напряжённость, сам Араухо намерен продолжить карьеру в "Барселоне". Уругваец чувствует себя важной частью команды и остаётся в стартовом составе, в том числе в первых турах Ла Лиги.


Ранее Флик сказал лидеру "Барселоны" искать новый клуб.

Также стало известно, что "Барселона" решила пригласить победителя Лиги чемпионов - подробности по ссылке.

Ямаль признался, кому бы отдал "Золотой мяч"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

