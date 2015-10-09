Деку решил заменить звезду "Барселоны" на партнёра Роналду

Спортивный директор "Барселоны" Деку определился с приоритетами на трансферном рынке и рассматривает замену уругвайскому защитнику Рональду Араухо, передают Vesti.kz.

"Барселона" определилась с заменой Араухо

По информации Don Balon, главным кандидатом на позицию в центре защиты стал Гонсалу Инасиу из лиссабонского "Спортинга" — партнёр Криштиану Роналду по сборной Португалии. Его агент уже встречался с Деку, а сам футболист стабильно выходит в основе национальной команды.

Игрок ПСЖ может оказаться в "Барсе"

В числе альтернатив значатся ещё несколько имён. В их числе бразильцы Мурилло дос Сантос из "Ноттингем Форест", Луис Бенедетти из "Палмейраса", Лукас Бералдо из "Пари Сен-Жермен", а также англичанин Марк Гехи из "Кристал Пэлас". Отмечается, что игрок парижан сам изъявил желание покинуть команду после клубного чемпионата мира.

Лидер обороны покинул "Барсу" и поставил в тупик Флика

Сейчас в распоряжении главного тренера "сине-гранатовых" Ханси Флика остаются четыре центральных защитника - Араухо, датчанин Андреас Кристенсен, а также испанцы Эрик Гарсия и Пау Кубарси. Однако после ухода Иньиго Мартинеса в саудовский "Аль-Наср" кадровая глубина в центре обороны вызывает вопросы.

Несмотря на напряжённость, сам Араухо намерен продолжить карьеру в "Барселоне". Уругваец чувствует себя важной частью команды и остаётся в стартовом составе, в том числе в первых турах Ла Лиги.

