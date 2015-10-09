Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Флик сказал лидеру "Барселоны" искать новый клуб

"Барселона" приняла решение, которое давно назрело: Марку-Андре тер Штегену рекомендовано искать новый клуб. Об этом ему сообщили спортивный директор Деку и главный тренер команды Ханси Флик, подчеркнув, что это решение выгодно для всех сторон, передают Vesti.kz.

Причины решения

По информации El Nacional, с лета между немецким вратарем и руководством клуба возникали разногласия по вопросам формирования состава. Несмотря на то что на старте сезона казалось, что конфликты улажены, "Барселона" уже строит будущее с другим голкипером.

Жоан Гарсия — ставка на будущее

Молодой каталонский вратарь Жоан Гарсия впечатлил своим мастерством, что делает его ключевым игроком в системе Флика. Его смелость играть далеко от ворот и надежная игра ногами идеально соответствуют стилю команды.


Финансовый фактор

Зарплата Тер Штегена — одна из самых высоких в составе, и клубу необходимо снизить фонд оплаты, чтобы проводить трансферные операции. Январское окно станет первой возможностью для его ухода.

Подготовка к ЧМ

В следующем году пройдёт чемпионат мира, и немецкому вратарю требуется игровая практика. В условиях конкуренции с Жоаном Гарсией такие гарантии отсутствуют, что также повлияло на решение клуба.

Этап карьеры подходит к концу

После почти десяти лет на "Камп Ноу", где Тер Штеген оставил яркие моменты, его цикл в клубе близок к завершению. Варианты у голкипера есть: европейские клубы внимательно следят за ситуацией, а также не исключены предложения из Саудовской Аравии.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

