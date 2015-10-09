Флик сказал лидеру "Барселоны" искать новый клуб

"Барселона" приняла решение, которое давно назрело: Марку-Андре тер Штегену рекомендовано искать новый клуб. Об этом ему сообщили спортивный директор Деку и главный тренер команды Ханси Флик, подчеркнув, что это решение выгодно для всех сторон, передают Vesti.kz.

Причины решения

По информации El Nacional, с лета между немецким вратарем и руководством клуба возникали разногласия по вопросам формирования состава. Несмотря на то что на старте сезона казалось, что конфликты улажены, "Барселона" уже строит будущее с другим голкипером.

Жоан Гарсия — ставка на будущее

Молодой каталонский вратарь Жоан Гарсия впечатлил своим мастерством, что делает его ключевым игроком в системе Флика. Его смелость играть далеко от ворот и надежная игра ногами идеально соответствуют стилю команды.

Финансовый фактор

Зарплата Тер Штегена — одна из самых высоких в составе, и клубу необходимо снизить фонд оплаты, чтобы проводить трансферные операции. Январское окно станет первой возможностью для его ухода.

Подготовка к ЧМ

В следующем году пройдёт чемпионат мира, и немецкому вратарю требуется игровая практика. В условиях конкуренции с Жоаном Гарсией такие гарантии отсутствуют, что также повлияло на решение клуба.

Этап карьеры подходит к концу

После почти десяти лет на "Камп Ноу", где Тер Штеген оставил яркие моменты, его цикл в клубе близок к завершению. Варианты у голкипера есть: европейские клубы внимательно следят за ситуацией, а также не исключены предложения из Саудовской Аравии.