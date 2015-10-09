Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 20:55
 

"Барселона" решила пригласить победителя Лиги чемпионов: подробности

"Барселона" решила пригласить победителя Лиги чемпионов: подробности

Экс-полузащитник "Барселоны" Тьяго Алькантара возвращается на "Камп Ноу", но уже не в роли игрока, а в тренерском штабе Ханса-Дитера Флика, сообщают Vesti.kz.

1

По данным инсайдеров Фабрицио Романо и Адриа Альбетса, стороны достигли полной договорённости, и 34-летний специалист может приступить к работе уже на следующей неделе.

Для Алькантары это будет не первый опыт в штабе "сине-гранатовых". Летом 2024-го он уже помогал Флику, правда, всего месяц, в статусе временного ассистента.

Напомним, за "Барселону" в качестве футболиста Тьяго провёл 100 официальных встреч, отметился 11 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

Бывший испанский футболист помимо "Барселоны" выступал за "Баварию" и "Ливерпуль". В составе "Барсы" и "Баварии" он выигрывал Лигу чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 253 человек

Живи спортом!