Ламин Ямаль в свои 18 лет уже стал суперзвездой футбола — его обсуждают не только из-за его игры, но и из-за имиджа, рекламы, соцсетей, передают Vesti.kz.

Но внутри "Барселоны" и сборной Испании атмосфера вокруг него постепенно накаляется.

Часть партнеров, по информации Don Balon, устали от того, что Ямаль все чаще играет ради личного блеска. На тренировках и в матчах он стремится быть началом и концом каждой атаки, держит мяч дольше, чем нужно, и это выводит из себя одноклубников и сборников. Даже в матче против Турции, где он отдал две результативные передачи, коллеги отмечали, что он снова злоупотреблял индивидуальными действиями.

Главный тренер "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте публично встал на его защиту, но в кулуарах разделяет мнение наставника "Барсы" Ханс-Дитера Флика: если Ямаль не снизит градус эго, это может разрушить ту атмосферу доверия, которую строили в команде.

Несмотря на талант и статус лучшего игрока, Ямалю придется доказать, что он не только "индивидуалист", но и командный футболист. Иначе блеск "Золотого мяча", о котором он так мечтает, может обернуться против него.

