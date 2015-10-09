Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Тренер сборной Португалии вынес вердикт Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. ©instagram.com/portugal

Главный тренер сборной Португалии испанский специалист Роберто Мартинес высказался о капитане команды - 40-летнем нападающем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

— "Он играет каждый раз так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день… Он победитель. Он по-прежнему голоден до побед", — цитирует слова Мартинеса ESPN.

"ЧМ 2026 года? Он делает всё возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на том, что происходит сегодня".

— "Я уже много говорил о его значимости. Надеть футболку сборной — это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает", — добавил Мартинес.

Напомним, в последнем матче в рамках квалификации к чемпионату мира-2026 сборная Португалии на выезде разгромила Армению со счётом 5:0, а сам Криштиану оформил дубль. Следующий матч подопечные Мартинеса проведут сегодня, 9 сентября, против Венгрии.

Криштиану Роналду прилетел на матч отбора на ЧМ-2026 и устроил безумие

