Криштиану Роналду прилетел на матч отбора на ЧМ-2026 и устроил безумие

Сборная Португалии прибыла в Ереван на матч отбора на ЧМ-2026 против команды Армении. Появление лидера португальцев Криштиану Роналду вызвало ажиотаж в аэропорту, сообщают Vesti.kz.

Местные болельщики устроили португальской звезде бурный приём, который, похоже, стал неожиданностью и для самого Криро - фанаты армянской сборной встретили его с огромными эмоциями и восторгом.

Игра группы F состоится в Ереване в субботу, 6 сентября и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Для обеих команд эта игра будет стартовой в отборе на ЧМ-2026.