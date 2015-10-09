Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 14:53
 

Криштиану Роналду прилетел на матч отбора на ЧМ-2026 и устроил безумие

Сборная Португалии прибыла в Ереван на матч отбора на ЧМ-2026 против команды Армении. Появление лидера португальцев Криштиану Роналду вызвало ажиотаж в аэропорту, сообщают Vesti.kz.

Местные болельщики устроили португальской звезде бурный приём, который, похоже, стал неожиданностью и для самого Криро - фанаты армянской сборной встретили его с огромными эмоциями и восторгом.

Игра группы F состоится в Ереване в субботу, 6 сентября и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Для обеих команд эта игра будет стартовой в отборе на ЧМ-2026.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Армения   •   Групповой этап, мужчины
6 сентября 21:00   •   не начат
Армения
Армения
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Армения
Ничья
Португалия
Проголосовало 101 человек

