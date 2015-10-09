Хаби Алонсо сделал двух футболистов "Реала" неприкасаемыми

Хаби Алонсо считается бесспорным лидером проекта "Реала", передают Vesti.kz. По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, главный тренер "сливочных" считает Орельена Чуамени и Феде Вальверде практически "неприкасаемыми" игроками в центре поля.

Их место в основе мало кто может оспорить благодаря выдающемуся уровню игры и профессионализму.

Оба футболиста показывают высокий уровень, выкладываются на каждой тренировке и матче, что делает команду более компактной и слаженной. Тренерский штаб клуба придаёт особое значение оборонительной системе, считая её основой для достижения целей к концу сезона.

Феде Вальверде известен своей стабильностью, а Чуамени закрепился в составе после периода адаптации. Год назад его ценность в "Реале" ставилась под сомнение, и он даже слышал свистки в свою сторону на "Бернабеу", но теперь французский полузащитник демонстрирует высокий профессионализм и отдачу.

Руководство клуба и Алонсо рассчитывают, что оба игрока останутся в составе надолго. Чуамени и Вальверде довольны жизнью в Мадриде и сосредоточены на победах с клубом.