Флик задумал убрать Ямаля из состава "Барсы": подробности

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик серьёзно недоволен Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, игрок не выполняет его просьбы, в том числе сосредоточиться на тренировках и матчах и держаться подальше от камер, чтобы защитить себя от чрезмерного внимания СМИ. Флик обеспокоен, что личная жизнь Ямаля обсуждается больше, чем его игра на поле.

Слухи о романе и нарушение дисциплины

Ламин Ямаль оказался в центре слухов о романе с аргентинской певицей Ники Николь, что, по мнению тренера, может отвлекать его от игры. Кроме того, 18-летний футболист во время сборов со сборной Испании высказался о слабой игре каталонской команды, заявив, что причина кроется в частых выездных матчах. Это противоречит объяснению Флика, который утверждал, что проблемы были связаны с "эго" игроков. Тренер считает, что таким образом Ямаль нарушил установленные им принципы дисциплины.

Слабое участие в обороне

Флик также недоволен тем, что Ямаль стал меньше участвовать в оборонительных действиях. Игрок больше не прессингует соперника при выводе мяча и выглядит менее организованным, что тренер связывает с расслабленностью и недостаточной отдачей в матчах.

Возможное наказание

Если Ламин Ямаль не изменит своё поведение, Флик готов наказать его, оставив на скамейке в некоторых матчах в качестве предупреждения. Тренер уже ранее не стеснялся оставлять на скамейке таких игроков, как Пау Кубарси, Рональд Араухо, Дани Ольмо и Роберт Левандовски.