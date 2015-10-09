"До убедительности далеко": что пишут о матче Казахстана с Бельгией в отборе ЧМ-2026

7 сентября в матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сборная Бельгии примет на своём поле команду Казахстана. Эти соперники не встречались с 2019 года, передают Vesti.kz.

Российский сайт "Футбол на Куличках" поделился своим прогнозом на предстоящую игру.

"Шесть лет назад бельгийцы успешно слетали в Казахстан, где, забив по голу в каждом из таймов, убедительно выиграли. Как и в четырёх последних матчах против этого соперника, вничью команды играли разве что на заре противостояния. В текущем отборе подопечные Руди Гарсии чувствуют себя в целом уверенно, набрав в трёх поединках семь очков. Несколько дней назад была убедительная победа в Лихтенштейне с шестью безответными голами.

Казахстанской сборной до убедительности далеко: только одна победа в четырёх сыгранных в отборе матчах, которую казахстанцы одержали в гостевом противостоянии с основным аутсайдером группы. Если в сентябре бельгийцы добились победы, то Казахстан потерпел домашнее поражение от Уэльса, словно бы подкрепив мнение, что в нынешнем своём состоянии за решение амбициозных задач команда бороться не готова.

Статистические факты

– команды провели между собой 6 матчей, по итогам которых преимущество у Бельгии: 4 победы, 2 ничьих;

– в двух последних матчах против казахстанцев бельгийцы не пропускали;

– Бельгия одержала над Казахстаном четыре победы подряд;

– бельгийцы забивали Казахстану минимум два мяча в пяти последних матчах;

– в двух последних матчах бельгийцы забили десять голов;

– казахстанцы потерпели три поражения подряд;

– бельгийцы в отборе набрали семь очков за три матча, казахстанцы – три за четыре.

Прогноз

Ромелу Лукаку, конечно, нет, но других предпосылок ждать от бельгийцев не очень результативного футбола вроде бы и нет, учитывая то, насколько эффективны в последнее время фавориты предстоящей игры", - пишет ФНК.

Группа J

1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)

3. Бельгия – 7 очков (3 матча)

4. Казахстан – 3 очка (4 матча)

5. Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)