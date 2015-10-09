Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:08
 

Португалия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2026 с рекордом Роналду

  Комментарии (2)

Поделиться
Португалия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2026 с рекордом Роналду ©x.com/AlNassrFC

Сборная Португалии стартовала в европейской квалификации к чемпионату мира-2026, разгромив Армению на её поле - 5:0, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
2

Сборная Португалии стартовала в европейской квалификации к чемпионату мира-2026, разгромив Армению на её поле - 5:0, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Уже к перерыву гости фактически сняли все вопросы: на десятой минуте счёт открыл Жоау Феликс, затем Криштиану Роналду удвоил преимущество (21-я минута), а Жоау Канселу довёл результат до крупного (33-я).

После перерыва Роналду оформил дубль, а Феликс ответил тем же, сделав счёт разгромным - 5:0. Таким образом, два главных героя встречи записали на свой счёт по два мяча.

В этом же квартете F выступают Венгрия и Ирландия. Во втором туре, который состоится 9 сентября, Португалия отправится в Будапешт, а Армения примет ирландцев.

Отметим, что Роналду в этой игре забил 941-й и 942-й гол в карьере, что является мировым рекордом.

Криштиану Роналду уделал Лионеля Месси: он на пороге нового рекорда

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Испания
Проголосовало 72 человек

Реклама

Живи спортом!