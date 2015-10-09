Португалия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2026 с рекордом Роналду

Сборная Португалии стартовала в европейской квалификации к чемпионату мира-2026, разгромив Армению на её поле - 5:0, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Уже к перерыву гости фактически сняли все вопросы: на десятой минуте счёт открыл Жоау Феликс, затем Криштиану Роналду удвоил преимущество (21-я минута), а Жоау Канселу довёл результат до крупного (33-я).

После перерыва Роналду оформил дубль, а Феликс ответил тем же, сделав счёт разгромным - 5:0. Таким образом, два главных героя встречи записали на свой счёт по два мяча.

В этом же квартете F выступают Венгрия и Ирландия. Во втором туре, который состоится 9 сентября, Португалия отправится в Будапешт, а Армения примет ирландцев.

Отметим, что Роналду в этой игре забил 941-й и 942-й гол в карьере, что является мировым рекордом.

