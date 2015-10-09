Криштиану Роналду уделал Лионеля Месси: он на пороге нового рекорда

Криштиану Роналду вновь вписал своё имя в историю мирового футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче квалификации ЧМ-2026 против сборной Армении 40-летний форвард открыл счёт на 21-й минуте, замкнув передачу Педру Нету. На 57-й минуте он был заменен.

Этот мяч стал для капитана сборной Португалии уже 37-м в отборочных турнирах чемпионатов мира. Таким образом, Роналду превзошёл результат своего вечного соперника Лионеля Месси, на счету которого 36 голов в квалификациях.

До абсолютного рекорда ему остаётся всего два гола - лидерство по-прежнему удерживает гватемалец Карлос Руис с 39 результативными ударами.

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд

Отметим, что в игре с Арменией Роналду забил 941-й гол за карьеру, что является мировым рекордом.

У Месси - ближайшего конкурента Роналду 879 голов. Замыкает историческую тройку бразильский король футбола Пеле с 762 результативными ударами.