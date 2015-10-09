Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 15:16
 

В "Барсе" присмотрели преемника Левандовски за 180 миллионов

  Комментарии (1)

Поделиться
В "Барсе" присмотрели преемника Левандовски за 180 миллионов Роберт Левандовски. ©Depositphotos/canno73

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта продолжает следить за трансферной ситуацией и держит в поле зрения норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта продолжает следить за трансферной ситуацией и держит в поле зрения норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Хотя основным вариантом на замену Роберта Левандовски остаётся Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико", Холанд рассматривается как возможная "бонусная опция" при определённых обстоятельствах.

Ситуация Холанда в "Манчестер Сити"

Как пишет El Nacional, в "Сити" наблюдается сложная ситуация: клуб переживает кризис результатов и внутренние трудности. Прошлый сезон завершился без крупных титулов, а нынешний старт также нестабилен. Холанд продолжает забивать, но отсутствие соревновательной мотивации и нестабильность команды могут заставить его рассмотреть смену клуба.


Идея атакующей пары с Ламином Ямалем

Лапорта видит в Холанде игрока, который потенциально может образовать атакующую связку с Ламином Ямалем. По мнению президента клуба, сочетание движущегося и ассистирующего Ламина с голевым чутьём Холанда может быть эффективным для команды.

Финансовые и организационные сложности

Трансфер Холанда потребует больших финансовых ресурсов, но Лапорта рассчитывает на креативные решения, если игрок проявит желание перейти в "Барселону". Сейчас основным вариантом остаётся Хулиан Альварес, который более доступен и логичен с точки зрения бюджета клуба.

Перспективы и приоритеты

Если "Манчестер Сити" не стабилизирует ситуацию, а Холанд попросит о трансфере, "Барселона" может рассмотреть его как вариант для укрепления атаки. Тем не менее, на данный момент этот трансфер остаётся маловероятным.

Напомним, что рыночная стоимость Холанда составляет 180 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Болгария   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Болгария
Болгария
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Болгария
Ничья
Испания
Проголосовало 227 человек

Реклама

Живи спортом!