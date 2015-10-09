В "Барсе" присмотрели преемника Левандовски за 180 миллионов

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта продолжает следить за трансферной ситуацией и держит в поле зрения норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Хотя основным вариантом на замену Роберта Левандовски остаётся Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико", Холанд рассматривается как возможная "бонусная опция" при определённых обстоятельствах.

Ситуация Холанда в "Манчестер Сити"

Как пишет El Nacional, в "Сити" наблюдается сложная ситуация: клуб переживает кризис результатов и внутренние трудности. Прошлый сезон завершился без крупных титулов, а нынешний старт также нестабилен. Холанд продолжает забивать, но отсутствие соревновательной мотивации и нестабильность команды могут заставить его рассмотреть смену клуба.

Идея атакующей пары с Ламином Ямалем

Лапорта видит в Холанде игрока, который потенциально может образовать атакующую связку с Ламином Ямалем. По мнению президента клуба, сочетание движущегося и ассистирующего Ламина с голевым чутьём Холанда может быть эффективным для команды.

Финансовые и организационные сложности

Трансфер Холанда потребует больших финансовых ресурсов, но Лапорта рассчитывает на креативные решения, если игрок проявит желание перейти в "Барселону". Сейчас основным вариантом остаётся Хулиан Альварес, который более доступен и логичен с точки зрения бюджета клуба.

Перспективы и приоритеты

Если "Манчестер Сити" не стабилизирует ситуацию, а Холанд попросит о трансфере, "Барселона" может рассмотреть его как вариант для укрепления атаки. Тем не менее, на данный момент этот трансфер остаётся маловероятным.

Напомним, что рыночная стоимость Холанда составляет 180 миллионов евро.