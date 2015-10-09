Футболисту сборной Казахстана "забраковали" трансфер в клуб РПЛ

Известный казахстанский тренер Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о возможном трансфере Галымжана Кенжебека в российский "Акрон".

По мнению специалиста, 22-летний вингер может получить предложение от более амбициозных клубов российской премьер-лиги (РПЛ).

"Галымжана я знаю хорошо, ведь он приходил в академию "Кайрата" при мне. В игре с Уэльсом за сборную в атаке смотрелся ярко, видно, что мужает, прогрессирует. В обороне не всегда действует эффективно, здесь нужно серьезно поработать. По этой причине не торопился бы с переходом в "Акрон", тем более на эту же позицию приходит Севикян, можно надолго сесть на лавку. Думаю, Кенжебек может получить, со временем, более интересные предложения из РПЛ от крепких клубов из середины таблицы", - заявил Павел Петрович.

Ранее сообщалось, что "Акрон" договорился о трансфере Кенжебека и стороны обсуждают последние детали сделки.

Отметим, что минувшим летом Кенжебек перешёл в "Елимай", за который на данный момент сыграл семь матчей в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), забил четыре гола и отдал две голевые передачи.