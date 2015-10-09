Превосходство Казахстана и потери Узбекистана: сколько боксеров вышли в 1/2 финала ЧМ-2025

Сборная Казахстана по боксу продолжает выступление на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле, который впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Впереди поединки за выход в финал турнира. Подробнее о 1/2 финала турнира - в материале Vesti.kz.
Напомним, выход в полуфинал гарантирует минимум бронзовую награду. От Казахстана до этой стадии турнира дошли восемь боксеров - пять девушек и трое мужчин, но к ним могут прибавиться ещё двое.
Доминирование Казахстана и потери Узбекистана
При этом по числу полуфиналисток Казахстан лидирует. Ближайший преследователь - Узбекистан делегировал четверых девушек.
Боксёры в 1/2 финала ЧМ-2025 - женщины:
- 5 - Казахстан,
- 4 - Узбекистан,
- 3 - Китай, Индия, Турция, Австралия,
- 2 - Польша, Ирландия, Тайпей, Англия,
- 1- Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Италия, США, Южная Корея, Канада.
Что касается мужской сетки ЧМ-2025, то здесь лидерство сохранил Узбекистан, несмотря на четыре потери.
Боксёры в 1/2 финала ЧМ-2025 - мужчины:
- 6 - Узбекистан,
- 3 - Бразилия, Китай, Казахстан,
- 2 - Япония, Болгария, Англия, Азербайджан, Куба, Ирландия, Испания,
- 1 - Грузия, Хорватия, Венгрия, Франция, Иордания.
Расписание боев Казахстана в 1/2 финала ЧМ-2025
12 сентября
- 19:00 60 кг. Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия);
- 22:30 65 кг. Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия);
- 23:15 +80 кг. Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша);
- 01:15 +90 кг. Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба).
13 сентября
- 18:00 55 кг. Сабырхан Махмуд — Лю Чуан (Китай);
- 22:15 51 кг. Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай);
- 22:45 70 кг. Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия);
- 23:15 70 кг. Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия).
Ещё двоим боксёрам Казахстана предстоит выступить в четвертьфиналах: 12 сентября свои бои проведут Назым Кызайбай (48 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).
Реклама