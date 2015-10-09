Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов: "Арсенал" - второй, а где "Кайрат"?

Суперкомпьютер Opta Analyst назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Наибольшее шансы на победу машина отдает английскому "Ливерпулю" - 20,4 процента. На втором месте соперник алматинского "Кайрата" по общему этапу турнира лондонский "Арсенал" - 16 процентов. Топ-3 замыкает действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ - 12,1 процент.

В топ-10 фигурируют еще два соперника "Кайрата", расположившийся на седьмом месте мадридский "Реал" - 5,8 процента и миланский "Интер", который с тремя процентами занимает девятое место.

Всего, в рейтинге указаны 20 клубов из 36-ти. Самого "Кайрата", а также его соперников в лице датского "Копенгагена", греческого "Олимпиакоса" и кипрского "Пафоса" нет в этом списке.

Шансы соперников "Кайрата" на победу в Лиге чемпионов:

2. "Арсенал" (Англия) - 16 процентов;

7. "Реал" (Испания) - 5,8 процента;

9. "Интер" (Италия) - 3 процента;

15. "Брюгге" (Бельгия) - 0,9 процента;

16. "Спортинг" (Португалия) - 0,8 процента.

Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00);

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45);

21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45);

6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00);

26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45);

9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30);

20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30);

29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).