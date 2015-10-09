"Купили победу и Хватит лицемерить". Что говорят в Узбекистане и Казахстане про скандальный бой ЧМ по боксу

Исход четвертьфинального противостояния между казахстанцем Ертуганом Зейнуллиновым и узбекистанцем Асадхуджой Муйдинхужаевым на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания) вызвал общественный резонанс. Болельщики Зейнуллинова обвиняют соперника и судей в несправедливом вердикте, а сторонников Муйдинхужаева, напротив, удивляет такая реакция в Казахстане.

Корреспондент Vesti.kz узнал, что думают болельщики из Узбекистана по этому бою. В соцсетях много жарких споров и дискуссий, поэтому многие открыто делились своими мыслями.

Спортсмены встретились в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 65 килограммов. Бой продлился все три раунда и завершился победой 24-летнего Муйдинхужаева - чемпиона мира-2023 и олимпийского чемпиона-2024.

Казахстанские болельщики были шокированы судейским решением. Они видели полную доминацию со стороны своего соотечественника. Теперь многие сомневаются в "чистоте" на турнирах World Boxing.

"Я в шоке! Как второй и третий единогласно отдали Асаду? Это даже не ничья - Ертуган чисто выиграл. Первый ещё можно было оценить на ничью, но второй и третий, как ни смотри, должен был отойти победе Ертугану". "Что AIBA, что World Boxing - всё везде одинаково". "Узбеки действительно купили эту победу. Наш победил, он гнался за соперником. А противник только убегал, грязный бокс". "Даже рефери поднял руку Зейнуллинову. Думаю, это не путаница, а признание (того, что казахстанец победил)".

Узбекские болельщики обвинили казахстанцев в лицемерии

В частности, они считают, что казахстанские любители бокса могут по-разному реагировать на одинаковые победы, всё зависит от того - проиграл или победил их соотечественник.

"Вы считаете, что если казах бегает, то он побеждает, а если узбек бегает, то он убегает (от соперника)? Хватит лицемерить". "Наши соседи-казахи - самые озлобленные люди в Центральной Азии". "Если казах проиграет, то у них всегда судья купленный. Но если выиграет, то своими силами". "У казахов бокса нет, техники нет, физики нет. Бросайте боксировать и не вините во всём узбеков".

Основная масса не сомневается, что победа - заслуженная

Они считают, что причина успеха - грамотно выстроенный тактический план, с которым Асадхуджа подошёл к поединку с 27-летним Зейнуллиновым.

"Если в боксе дерутся узбек или казах, то казахи никак не поймут, кто сильнее... Победа - это не только удары руками и ногами... Самое главное - это IQ". "Асадхуджа, ты победил! Никого не слушай". "Я посмотрел такой живой бокс. Ваш телевизор неправильно показывает?". "Победителей не судят".

Один узбекский фанаты не упустил возможность пошутить над казахстанскими болельщиками. Он напомнил, что в течение дня сразу четверо казахстанских боксёров завершили свои выступления на ЧМ после встреч с соперниками из Узбекистана:

"Есть четыре лишних билета на самолёт Лондон - Астана. Казахи, вам не нужны? Недорого!".

Многих зрителей из Узбекистана смутило поведение рефери - они возмущены тем, что он перепутал спортсменов и поднял руку Зейнуллинова. В итоге Муйдинхужаев сам поднял свою руку.

Кто-то из узбекистанцев увидел победу Зейнуллинова

Такие тоже есть, но их крайне мало. И высказывались они об этом достаточно сухо.

"Казах победил". "Я отдал победу красному углу".

Все комментарии можно найти под постами в Instagram-аккаунтах boxinguzbekistan_official и bugun_sport

Отметим, что после боя Ертуган намекнул на несправедливое судейство, обращаясь к своим болельщикам. Он поблагодарил соотечественников и своих тренеров.

Благодаря этой победе боксёр из Узбекистана гарантировал себе как минимум бронзовую медаль ЧМ.

Фото: IG/boxinguzbekistan_official (1), IG/boxingkazakhstan (2,3)©️