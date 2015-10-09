Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
"Купили победу и Хватит лицемерить". Что говорят в Узбекистане и Казахстане про скандальный бой ЧМ по боксу

"Купили победу и Хватит лицемерить". Что говорят в Узбекистане и Казахстане про скандальный бой ЧМ по боксу Асадхуджа Муйдинхужаев и Ертуган Зейнуллинов. Фото: IG/boxingkazakhstan©

Исход четвертьфинального противостояния между казахстанцем Ертуганом Зейнуллиновым и узбекистанцем Асадхуджой Муйдинхужаевым на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания) вызвал общественный резонанс. Болельщики Зейнуллинова обвиняют соперника и судей в несправедливом вердикте, а сторонников Муйдинхужаева, напротив, удивляет такая реакция в Казахстане.

Корреспондент Vesti.kz узнал, что думают болельщики из Узбекистана по этому бою. В соцсетях много жарких споров и дискуссий, поэтому многие открыто делились своими мыслями.

Спортсмены встретились в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 65 килограммов. Бой продлился все три раунда и завершился победой 24-летнего Муйдинхужаева - чемпиона мира-2023 и олимпийского чемпиона-2024.

Казахстанские болельщики были шокированы судейским решением. Они видели полную доминацию со стороны своего соотечественника. Теперь многие сомневаются в "чистоте" на турнирах World Boxing.

"Я в шоке! Как второй и третий единогласно отдали Асаду? Это даже не ничья - Ертуган чисто выиграл. Первый ещё можно было оценить на ничью, но второй и третий, как ни смотри, должен был отойти победе Ертугану".

"Что AIBA, что World Boxing - всё везде одинаково".

"Узбеки действительно купили эту победу. Наш победил, он гнался за соперником. А противник только убегал, грязный бокс".

"Даже рефери поднял руку Зейнуллинову. Думаю, это не путаница, а признание (того, что казахстанец победил)".

Узбекские болельщики обвинили казахстанцев в лицемерии

В частности, они считают, что казахстанские любители бокса могут по-разному реагировать на одинаковые победы, всё зависит от того - проиграл или победил их соотечественник.

"Вы считаете, что если казах бегает, то он побеждает, а если узбек бегает, то он убегает (от соперника)? Хватит лицемерить".

"Наши соседи-казахи - самые озлобленные люди в Центральной Азии".

"Если казах проиграет, то у них всегда судья купленный. Но если выиграет, то своими силами".

"У казахов бокса нет, техники нет, физики нет. Бросайте боксировать и не вините во всём узбеков".

Асадхуджа Муйдинхужаев на ЧМ-2025 в Ливерпуле

Основная масса не сомневается, что победа - заслуженная

Они считают, что причина успеха - грамотно выстроенный тактический план, с которым Асадхуджа подошёл к поединку с 27-летним Зейнуллиновым.

"Если в боксе дерутся узбек или казах, то казахи никак не поймут, кто сильнее... Победа - это не только удары руками и ногами... Самое главное - это IQ".

"Асадхуджа, ты победил! Никого не слушай".

"Я посмотрел такой живой бокс. Ваш телевизор неправильно показывает?".

"Победителей не судят".

Бой Ертуган Зейнуллинов - Асадхуджа Муйдинхужаев на ЧМ-2025

Один узбекский фанаты не упустил возможность пошутить над казахстанскими болельщиками. Он напомнил, что в течение дня сразу четверо казахстанских боксёров завершили свои выступления на ЧМ после встреч с соперниками из Узбекистана:

"Есть четыре лишних билета на самолёт Лондон - Астана. Казахи, вам не нужны? Недорого!".

Многих зрителей из Узбекистана смутило поведение рефери - они возмущены тем, что он перепутал спортсменов и поднял руку Зейнуллинова. В итоге Муйдинхужаев сам поднял свою руку.


Кто-то из узбекистанцев увидел победу Зейнуллинова

Такие тоже есть, но их крайне мало. И высказывались они об этом достаточно сухо.

"Казах победил".

"Я отдал победу красному углу".

Все комментарии можно найти под постами в Instagram-аккаунтах boxinguzbekistan_official и bugun_sport

Ертуган Зейнуллинов на ЧМ-2025 в Ливерпуле

Отметим, что после боя Ертуган намекнул на несправедливое судейство, обращаясь к своим болельщикам. Он поблагодарил соотечественников и своих тренеров.

Благодаря этой победе боксёр из Узбекистана гарантировал себе как минимум бронзовую медаль ЧМ.

Против 5-кратного чемпиона, или с кем будут биться боксеры Казахстана за финал ЧМ-2025

Фото: IG/boxinguzbekistan_official (1), IG/boxingkazakhstan (2,3)©️

