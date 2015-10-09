Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 07:14
 

Казахстанский боксер сделал заявление после разгромного боя с олимпийским чемпионом из Узбекистана

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский боксер сделал заявление после разгромного боя с олимпийским чемпионом из Узбекистана ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов опубликовал пост в соцсетях после вылета с чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов опубликовал пост в соцсетях после вылета с чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 65 килограммов Зейнуллинов единогласным решением судей уступил олимпийскому чемпиону Парижа-2024 и чемпиону мира-2023 Асадхуже Муйдинхужаеву из Узбекистана.

"Ассалаумагалейкум народ Казахстана!

Я выложился на все сто, и, как вы сами видели, всё произошло по воле Аллаха. Было ли судейство справедливым или нет - оценивать вам. Прежде всего - хвала Аллаху!

Огромная благодарность моим тренерам - без них я бы не смог пройти этот путь. Моему народу - тысяча благодарностей за поддержку! Ваша вера в меня - это моя главная сила", - написал боксер в своем Instagram.


Напомним, на этом мировом первенстве Зейнуллинов победил в 1/16 финала француза Уго Грау, а в 1/8-й прошел англичанина Патриса Мугалзая. Оба боя он завершил камбэком.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.

Профессиональный бокс 2025   •   США, Лас-Вегас   •   Вечер бокса 37/1, Лас-Вегас (США), мужчины
13 сентября   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Дычко
Ничья
Франклин
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!