Казахстанский боксер сделал заявление после разгромного боя с олимпийским чемпионом из Узбекистана

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов опубликовал пост в соцсетях после вылета с чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 65 килограммов Зейнуллинов единогласным решением судей уступил олимпийскому чемпиону Парижа-2024 и чемпиону мира-2023 Асадхуже Муйдинхужаеву из Узбекистана.

"Ассалаумагалейкум народ Казахстана! Я выложился на все сто, и, как вы сами видели, всё произошло по воле Аллаха. Было ли судейство справедливым или нет - оценивать вам. Прежде всего - хвала Аллаху! Огромная благодарность моим тренерам - без них я бы не смог пройти этот путь. Моему народу - тысяча благодарностей за поддержку! Ваша вера в меня - это моя главная сила", - написал боксер в своем Instagram.

Напомним, на этом мировом первенстве Зейнуллинов победил в 1/16 финала француза Уго Грау, а в 1/8-й прошел англичанина Патриса Мугалзая. Оба боя он завершил камбэком.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.