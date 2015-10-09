"После Месси и Роналду - Ямаль?" Звезда Формулы-1 сделал громкое заявление

Звезда "Формулы-1" Макс Ферстаппен поделился мнением об игре 18-летнего таланта сборной Испании и "Барселоны" Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

"Просто невероятно, как Ямаль играет в своем возрасте. После Месси и Роналду нет явного претендента на "Золотой мяч". Не могу назвать футболиста, который значительно круче остальных. Но я уверен, что Ламин получит эту награду в ближайшие годы", - передает слова гонщика Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ла Лиги юный вингер уже провёл три матча за "сине-гранатовых", записав на свой счёт два гола и две результативные передачи.

Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.