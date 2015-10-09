Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 18:11
 

Казахстан с разгромом завоевал третью медаль на ЧМ-2025

  Комментарии

Казахстан с разгромом завоевал третью медаль на ЧМ-2025 Елдана Талипова на чемпионате мира-2025 по боксу. ©KBF

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Елдана Талипова провела четвертьфинальный бой в рамках чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 80 килограммов ей противостояла Селин Даниэль из Новой Зеландии.

Первая трёхминтука со счётом 4:1 завершилась в пользу казахстанки. Второй раунд с разгромом снова забрала Талипова - 5:0. В третьем отрезке (3:2) Даниэль не смогла перевернуть ход встречи - таким образом, Елдана отправляется в полуфинал турнира. Этот результат обеспечил ей как минимум бронзовую медаль соревнований.

Отметим, что это уже третья бронза для Казахстана в Ливерпуле. Ранее медали завоевали Наталья Богданова и Виктория Графеева.

Елдана Талипова является серебряным призёром чемпионата мира-2025, прошедшего в Нише (Сербия).

Далее в рамках седьмого дня соревнований свои поединки проведут ещё 11 казахстанских боксёров. Полное расписание боёв и имена соперников доступны по ссылке.

