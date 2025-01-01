Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Бокс

И-Сюань Го

Китайский Тайбэй  Китайский Тайбэй
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 августа 2005
Команды
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
