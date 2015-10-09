Нокдауном завершился бой Казахстана за полуфинал ЧМ-2025 по боксу

Представительница Казахстана Гульсая Ержан уступила в четвертьфинале чемпионата мира по боксу, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов ей противостояла Есета Флинт из Австралии. Соперница оказалась несколько выше Ержан и активно пользовалась преимуществом в антропометрии.

Первый раунд со счётом 5:0 судьи отдали Флинт. Вторая трёхминтка завершилась с идентичным сценарием. В третьем, решающем, отрезке казахстанке мог помочь лишь нокаут, чего не допустила австралийская спортсменка, напротив отправившая Гульсаю в нокдаун.

Таким образом, Флинт вышла в полуфинал и обеспечила себе бронзу, а Ержан покинула соревнования.

Сегодня, 10 сентября, сборная Казахстана по боксу провела яркий и насыщенный день на чемпионате мира. Виктория Графеева уверенно переиграла Ситору Турдибекову из Узбекистана, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, а Махмуд Сабырхан взял верх над японцем Руи Ямагучи. Торехан Сабырхан оказался сильнее француза Макана Траоре, Алуа Балкибекова без особых проблем прошла представительницу Китайского Тайбэя И-Сюань Гуо, а Аида Абикеева одержала победу над турчанкой Бусеназ Сюрменели.

Не обошлось и без потерь: Нурбек Оралбай уступил Жавохиру Умматалиеву, Сагындык Тогамбай проиграл Турабеку Хабибуллаеву - оба соперника представляли Узбекистан. А Карина Ибрагимова не справилась с польской спортсменкой Юлией Шереметой.