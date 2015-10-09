Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 09:05
 

Клуб казахстанца оформил громкую сенсацию в европейском чемпионате

  Комментарии

Поделиться
Клуб казахстанца оформил громкую сенсацию в европейском чемпионате Матч "Арсенал" - "Славия". Фото: ФК "Арсенал Дзержинск"©

В матче 21-го тура Высшей лиги Беларуси случилась сенсация. "Арсенал" из Дзержинска неожиданно обыграл идущую на втором месте "Славию", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

В матче 21-го тура Высшей лиги Беларуси случилась сенсация. "Арсенал" из Дзержинска неожиданно обыграл идущую на втором месте "Славию", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Борисове и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счёт нападающий Александр Французов, отличившийся на 70-й минуте.


Благодаря этому результату "Арсенал" прервал серию из четырёх матчей без побед. Команду тренирует казахстанский специалист Сергей Якушин. После 20 сыгранных матчей у них 24 набранных очка и девятое место из 16 возможных.

Что касается "Славии", то после 21 матча у них осталось 41 балл в зачёте. Они идут вторыми, отставая от лидирующего "Макслайна" (52) на 11 пунктов.

Сенсационным результатом завершился матч участника ЛЧ 2025/26

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 23, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Женис
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!