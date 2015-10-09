Клуб казахстанца оформил громкую сенсацию в европейском чемпионате

В матче 21-го тура Высшей лиги Беларуси случилась сенсация. "Арсенал" из Дзержинска неожиданно обыграл идущую на втором месте "Славию", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Борисове и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счёт нападающий Александр Французов, отличившийся на 70-й минуте.

Благодаря этому результату "Арсенал" прервал серию из четырёх матчей без побед. Команду тренирует казахстанский специалист. После 20 сыгранных матчей у них 24 набранных очка и девятое место из 16 возможных.

Что касается "Славии", то после 21 матча у них осталось 41 балл в зачёте. Они идут вторыми, отставая от лидирующего "Макслайна" (52) на 11 пунктов.

