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Обвел вратаря, ударил с разворота и едва не порвал сетку. Выбери лучший гол 16-го тура КПЛ-2021

Обвел вратаря, ударил с разворота и едва не порвал сетку. Выбери лучший гол 16-го тура КПЛ-2021
Думан Нарзилдаев. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем в очередном выпуске выбрать лучшее взятие ворот в рамках 16-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший можно по этой ссылке.

Каролис Лаукжемис ("Кайсар")

Литовский форвард дважды наказал "Каспий" в выездном матче. Второй гол Лаукжемиса при счете 2:0 в пользу "Кайсара" венчал эффектную комбинацию гостей. Здесь Лаукжемису помог рикошет. "Волки" выиграли встречу со счетом 4:2.  

Арсен Буранчиев ("Кайрат")

Молодой полузащитник "Кайрата" успешно вошел в игру в матче с "Тураном". На 75-й минуте Буранчиев точно пробил издалека в угол ворот туркестанцев. Таким образом, 19-летний хавбек, появившийся на поле незадолго до этого, установил окончательный счет - 3:0.

Рамазан Каримов ("Каспий")

Форвард "Каспия" забил первый гол в сезоне. Правда, его мяч не спас актаусцев от поражения в матче с "Кайсаром" (2:4). Однако нельзя отрицать того, что данное взятие ворот получилось весьма эффектным.

Думан Нарзилдаев ("Кайсар")

Лидер "Кайсара" сказал свое слово лишь в 16-м туре. Во встрече с "Каспием" он сумел воспользоваться оперативным простором и обводящим ударом поразил дальний угол ворот.

Алан Чочиев ("Шахтер")

Российский хавбек "Шахтера" принес победу своему клубу в игре с "Таразом" (1:0). На 21-й минуте Чочиев образцово пробил со штрафного в верхний угол.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2-й тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4-й тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7-й тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8-й тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11-й тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12-й тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

14-й тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".

15-й тур. Шафик Тигруджа ("Каспий") - гол в ворота "Жетысу".

Напомним, матчи 16-го тура прошли 18 и 19 июня. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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Метки:
Голы недели голы Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Кенесов Арман

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