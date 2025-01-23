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"Кайсар" избежал поражения благодаря пенальти

©ФК "Кайсар"

"Кайсар" провел товарищеский матч на сборах в Турции - соперником выступила черногорская команда "Будучность", передают Vesti.kz.

Оба гола были забиты в первом тайме, а встреча завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились черногорцы усилиями Ивана Божовича на 20-й минуте. Кызылординцы ответили точным ударом Думана Нарзилдаева с 11-метровой отметки на 30-й минуте. 

Ранее три лидера покинул состав "Кайсар", подробности - тут.

Еще произошли изменения в тренерском штабе кызылординцев.

Из новичков полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен присоединился к "Кайсару".

Разгромом обернулся матч "Ордабасы" с московским ЦСКА

Ранее разгромом на сборе в Турции завершился матч между шымкентским "Ордабасы" и ЦСКА из Москвы. Позже стало известно, что клуб из Шымкента нашел усиление в Европе, а затем приобрел игрока за 22 миллиона.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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