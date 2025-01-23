"Кайсар" избежал поражения благодаря пенальти

"Кайсар" провел товарищеский матч на сборах в Турции - соперником выступила черногорская команда "Будучность", передают Vesti.kz.

Оба гола были забиты в первом тайме, а встреча завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились черногорцы усилиями Ивана Божовича на 20-й минуте. Кызылординцы ответили точным ударом Думана Нарзилдаева с 11-метровой отметки на 30-й минуте.

Ранее три лидера покинул состав "Кайсар", подробности - тут.

Еще произошли изменения в тренерском штабе кызылординцев.

Из новичков полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен присоединился к "Кайсару".

Разгромом обернулся матч "Ордабасы" с московским ЦСКА

Ранее разгромом на сборе в Турции завершился матч между шымкентским "Ордабасы" и ЦСКА из Москвы. Позже стало известно, что клуб из Шымкента нашел усиление в Европе, а затем приобрел игрока за 22 миллиона.