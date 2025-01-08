Айбол Абикен присоединился к новому клубу

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен присоединился к "Кайсару", проводящему учебно-тренировочные сборы в Турции, передают Vesti.kz.

Видео с его нарезками у себя в соцсетях опубликовал кызылординский клуб.

Абикен - воспитанник алматинского футбола. Карьеру начинал в молодежном составе "Кайрата".

В начале 2022 года на правах аренды перешел в "Аксу", однако уже летом был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. С того же года играл в медийной лиге за SD Family. Прошлый же сезон провел в "Ордабасы".

С 2019-го вызывается в сборную Казахстана, также защищал цвета молодежной национальной команды.