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КПЛ
Вчера 13:03
 

Клуб КПЛ объявил об отставке тренера

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Клуб КПЛ объявил об отставке тренера ©ФК "Кайсар"

В футбольном клубе "Кайсар" из Кызылорды, проводящем в эти дни сборы в Турции, произошли изменения в тренерском штабе, передают Vesti.kz.

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В футбольном клубе "Кайсар" из Кызылорды, проводящем в эти дни сборы в Турции, произошли изменения в тренерском штабе, передают Vesti.kz.

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По информации пресс-службы "волков", Канат Алиев, работавший в тренерском штабе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Алиев является воспитанником кызылординского футбола. В разное время играл за "Кайсар", "Окжетпес", "Шахтер", "Акжайык" и "Гефест".


"Кайсар" занял восьмое место в КПЛ-2024.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен присоединился к кызылординскому клубу.

За трансферными новостями в КПЛ можно следить по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Футбол

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