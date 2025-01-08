Клуб КПЛ объявил об отставке тренера

В футбольном клубе "Кайсар" из Кызылорды, проводящем в эти дни сборы в Турции, произошли изменения в тренерском штабе, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "волков", Канат Алиев, работавший в тренерском штабе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.

Алиев является воспитанником кызылординского футбола. В разное время играл за "Кайсар", "Окжетпес", "Шахтер", "Акжайык" и "Гефест".

"Кайсар" занял восьмое место в КПЛ-2024.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен присоединился к кызылординскому клубу.

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