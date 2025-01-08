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Испания
Вчера 15:33
 

"Барселона" сорвала трансфер звезды из АПЛ

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"Барселона" сорвала трансфер звезды из АПЛ ©Depositphotos.com/halukcigsar

Бразильский вингер и один из капитанов "Барселоны" Рафинья заявил, что ситуация с Дани Ольмо и Пау Виктором, которые столкнулись с трудностями при регистрации на вторую часть сезона, может сказаться на переходе новых футболистов в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

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Бразильский вингер и один из капитанов "Барселоны" Рафинья заявил, что ситуация с Дани Ольмо и Пау Виктором, которые столкнулись с трудностями при регистрации на вторую часть сезона, может сказаться на переходе новых футболистов в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

"Думаю, да. Если бы я был в другом клубе и увидел такую ситуацию, то, возможно, задумался бы", - сказал Рафинья.

Так, по информации El Nacional, нападающий "Ливерпуля" Луис Диас уже отказался от перехода в "Барселону". Хотя на протяжении нескольких месяцев он был в шорт-листе "сине-гранатовых". Однако колумбиец, несмотря на первоначальный интерес относительно перехода в "Барселону", взял самоотвод из-за нынешней ситуации в каталонском клубе.


Отмечается, что Луис Диас ценит стабильность превыше всего. В "Ливерпуле" под руководством Арне Слота он чувствует себя комфортно, а конкурентная среда позволяет ему продолжать расти. Неопределенность в "Барселоне", особенно после проблем с регистрацией новых игроков, привела к тому, что вингер сборной Колумбии предпочел остаться в составе "красных".

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Случай с Дани Ольмо и Пау Виктором вызвал эффект домино, который начинает проявляться на трансферном рынке. Для таких игроков, как Луис Диас, возможность оказаться в подобной ситуации - это риск, на который он не готов пойти.

Напомним, что "Барселоне" позволили временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Однако это не означает, что им разрешили играть за клуб до конца сезона. У юристов Высшего совета по спорту (CSD), куда обратился каталонский клуб, есть срок до трех месяцев, чтобы изучить дело и вынести окончательное решение.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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