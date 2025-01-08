Самолет с футболистами КПЛ совершил экстренную посадку в Актау

В аэропорту Актау вынужденно приземлился самолет Airbus A321, на котором летел футбольный клуб "Жетысу", передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Самолет выполнял рейс по маршруту Алматы - Анталия, на котором талдыкорганцы летели на учебно-тренировочный сбор.

Сообщается, что экстренная посадка была совершена по технической причине, а рейс был перенесен на утро 9 января.

По данным пресс-службы компании Air Astana, пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.